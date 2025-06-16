Росіяни запустили по українських містах 138 ударних безпілотників уночі 16 червня. По цілях працювала ППО. Є влучання та падіння уламків.

Загалом протягом ночі збили 125 цілей противника. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки цілей збили

Росіяни атакували 138 ударними безпілотниками типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами з напрямків Брянськ, Курськ, Орел і Шаталове, що у Росії. Головним напрямком удару була Донецька область.

Згідно з оприлюдненою інформацією, повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Сході, Півдні та в Центрі країни. 84 – збито вогневими засобами ураження,

– ідеться у повідомленні.

Ще 41 ціль було локаційно втрачено або подавлено РЕБ. За даними Повітряних сил, є влучання ворожих засобів у 10 локаціях. У ще 8 локаціях зафіксували падіння уламків збитих ціле росіян.