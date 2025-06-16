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Як відпрацювала ППО вночі 16 червня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

До слова, під нічною атакою перебувала Запорізька область. Там, за даними ОВА, внаслідок повітряного удару сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Попередньо, постраждалих немає.