Влучання в нижні поверхи житлового будинку: у Києві 3 постраждалих після обстрілу окупантів

Ввечері 28 квітня російські загарбники завдали авіаударів по Києву. Одна з ракет влучила у будинок у Шевченківському районі.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, є інформація про щонайменше трьох постраждалих.

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За даними мера столиці, російські загарбники влучили у нижні поверхи житлового будинку.

Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих,

– розповів Кличко.

Зауважимо, що раніше Віталій Кличко підтвердив, що ввечері 28 квітня було 2 влучання по Києву. Обстріл української столиці відбувся під час візиту Антоніу Гутерреша – генсека ООН. Він відвідав Бородянку та зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським.

Натомість над Одещиною наша протиповітряна оборона збила 3 ракети. Як наголосив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, українська ППО спрацювала бездоганно.

Чи безпечно повертатися до Києва

Раніше Віталій Кличко зазначив, що влада не може заборонити повертатися до Києва – може виключно рекомендувати. Але ці рекомендації основані на даних військових, які мають більше інформації. Кличко наголосив, що Київ був і залишається метою агресора. Тому можуть бути повторні обстріли столиці.

"Якщо є у вас можливість трохи більше затриматися у тих містах, де більш безпечно, зробіть це", – попросив Кличко.

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