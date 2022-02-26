Влучання ракети в багатоповерхівку в Києві: жертв та постраждалих немає

26 лютого 2022 , 08:45
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Джерело:

ДСНС

В Києві снаряд потрапив в одну з багатоповерхівок. На щастя, вдалося уникнути жертв.

Снаряд влучив в багатоповерхівку по проспекту Лобановського, 6А в районі 17-18 поверху.

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На місце прибули рятувальники, які одразу провели евакуацію населення.


Рятувальники працюють на місці влучання ракети / Фото ДСНС

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки.

Відео місця удару ракети по багатоповерхівці

 

Автор: Ігор Саджениця