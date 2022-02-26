Влучання ракети в багатоповерхівку в Києві: жертв та постраждалих немає
26 лютого 2022 , 08:45Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
В Києві снаряд потрапив в одну з багатоповерхівок. На щастя, вдалося уникнути жертв.
Снаряд влучив в багатоповерхівку по проспекту Лобановського, 6А в районі 17-18 поверху.
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На місце прибули рятувальники, які одразу провели евакуацію населення.
Рятувальники працюють на місці влучання ракети / Фото ДСНС
Попередньо жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки.
Відео місця удару ракети по багатоповерхівці