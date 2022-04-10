Влучання російських ракет у нафтосховища: площа зараження – вже майже 4 гектари
Джерело:Повітряне командування "Центр"
Російські ракети влучили у нафтосховища в Обухівському та Фастівському районах Київської області
Задля фіксації масштабів забруднення нафтопродуктами та передачі відповідних доказів слідчим органам, екоінспектори провели обстеження території безпілотником.
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Виявилося, що площа забруднення загалом у двох локаціях становить 4 гектари. Фахівці також зібрали проби з ґрунту, аби дізнатися рівень забрудненості.
"Далі буде розрахований розмір шкоди зумовленого забрудненням земельних ресурсів нафтопродуктами через влучання ворожих ракет у нафтосховища Київської області. Агресор сплатить сповна за шкоду, завдану довкіллю України", – зазначили у Повітряному командуванні "Центр".
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