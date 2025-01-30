Атака на Суми: рятувальники показали моторошні кадри наслідків влучання у багатоповерхівку

У ніч на 30 січня росіяни влучили дроном-камікадзе по центру багатоповерхівки у Сумах. Є багато поранених, на місці рятувальники розбирають завали та здійснюють евакуацію людей.

Внаслідок удару зруйновані кілька поверхів, у будівлі вибиті вікна. З'явилися фото та відео наслідків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Які наслідки влучання у багатоповерхівку

У Сумах триває ліквідація наслідків ворожого удару, вночі росіяни завдали по одному з 10-поверхових житлових будинків міста. За попередньою інформацією, внаслідок атаки зруйновано 9 квартир та 12 балконів.

Є пошкодження внаслідок удару по Сумах / Фото ДСНС України

За даними Суспільне, після удару пошкоджені вікна та стіни багатоповерхівки. Згідно з оприлюдненою інформацією, зруйновані з шостого по другий поверхи. Попередньо, під завалами й досі можуть перебувати люди.

В результаті влучання є руйнування: дивіться відео

Нагадаємо, повітряну тривогу через атаку БпЛА на території Сумської області оголосили о 22:48. Близько 00:18 в обласному центрі пролунали вибухи. На місці удару розгорнутий штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.