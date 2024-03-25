Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі назвав, по яких ще цілях слід працювати на території Росії. Хронологія 761 дня війни зібрана в цьому матеріалі.

До теми Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?

СБУ виправдовує свою назву

Світан привітав усіх із Днем СБУ. Він зазначив, що це гарні друзі ЗСУ, які ефективно допомагають нищити ворога та ворожі об'єкти, зокрема й на російській території. Він зазначив, що особисто знає кількох контррозвідників, адже свого часу багато донецьких партизанів приєднались до СБУ.

Служба безпеки повністю підтверджує свою назву. Ця служба саме й займається безпекою країни. Удари по території ворога, по енергетичних об'єктах, по системах постачання, підтверджують, зокрема її назву,

– зауважив військовий експерт.

Удари по НПЗ

За його словами, Україні треба продовжувати свої влучні удари по НПЗ ворога. Більшість таких російських підприємств на європейській частині вже були під ударом. Удало працювали наші Сили оборони в тиждень "виборів Путіна".

"Дуже добре також бити по металургійних підприємствах. Це сталь для танків. Це метал, це серйозна економічна подушка для російської фінансової системи, яку треба відбивати. Такі удари ми вже бачили, й вони також дають певний економічний і військовий ефект", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Удар по ще 2 кораблях

Він також розповів і про удар по ще 2 російських кораблях. Це ВДК. Зараз росіяни їх ремонтують, однак такими, як раніше, вони вже не будуть. Доля чорноморського флоту стати підводним уже цього року. Наші Сили оборони б'ють по цих цілях ще навіть без західної авіації.

Зараз відпрацювала по кораблях стара радянська авіація, скоріше за все, Су, які скинули ракети типу SCALP або Storm Shadow. Підійдуть F-16, і це великий мінус для кораблів. Якщо ще щось залишиться авіації після роботи ГУР і СБУ,

– підкреслив льотчик-інструктор.

Вибухи в Росії: останні новини