ВМС готові до відбиття атаки окупантів з моря та суходолу

Вже сімнадцятий день російські окупанти чинять напад на Україну та обстріли мирних міст. Втім, сили ворога щораз меншають, а українські герої нищать окупантів з ще більшою наснагою.

Українські герої готові дати відсіч окупантам та вигнати загарбників з української землі. Звідки б не напав ворог – йому доведеться зустрітися з нашими захисниками, а в таких сутичках його шанси вижити менш ніж мінімальні.

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ВМС готові відбити атаки ворога

Військово-Морські Сили ЗСУ готові зустріти ворога, звідки б він не напав, з повітря чи суходолу.

З першого дня війни по наших військових частинах були нанесені ракетні удари, але це нас не зупинить. Перемога за нами, тому що за нами правда, це наша країна і наша земля!

– наголосив командувач ВМС ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

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