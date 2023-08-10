Шанси в "Оленегорського горняка" невеликі: ВМС про те, чи можуть росіяни полагодити корабель

У Росії вкрай малі шанси відновити десантний корабель "Оленегорський горняк", який зазнав атаки дрона. Через цілий ряд процедур росіяни не можуть відновити корабель.

Речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону оцінив шанси росіян відновити "Оленегорський горняк" після атаки, пише 24 Канал.

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"Оленегорський горняк" навряд чи повернеться у північний флот

"З тієї інформації, що ми маємо – у цього корабля невеличкі шанси повернутися у свій північний флот, з якого він прийшов у Чорне море", – сказав Плетенчук.

Він нагадав, що "Оленегорський горняк" зайшов у Чорне море разом з іншими шістьма кораблями. Крім того, в акваторії перебувало ще 7 інших російських великих десантних кораблів (ВДК).

За його словами, росіяни створювали таку армаду з 13 кораблів для того, щоб захоплювати материкове південне узбережжя України.

Але станом на зараз бачимо, що шансів повернутися у нього дуже мало,

– сказав представник ВМС.

Що ускладнює ремонт "Оленегорського горняка"

Він пояснив, що ремонт "Оленегорського горняка" ускладнює ряд факторів, серед яких дефектування, багато бюрократії та виробничі потужності, які мають бути на відповідному рівні.

Зокрема, підприємство, яке займеться ремонтом, має мати допуск до подібного ремонту, тому що це військовий об'єкт і не всі мають відділ, який відповідатиме за секретність.

Саме через ці процедури, як наголосив Плетенчук, ймовірне відновлення "Оленегорського горняка" неможливе навіть через місяць. Крім того, він звернув увагу, що це старий корабель – 1976 року.

За словами Плетенчука, кораблебудування – це складна галузь і "найдорожча іграшка" для армії. Представник ВМС зазначив, що державне замовлення у Росії для флоту виконується на 30 – 35% із запізненням приблизно на 10 років.

Він пояснив, що виробничі потужності у Росії не на такому рівні, як вони б хотіли. Також у Росії в середньому зношення устаткування кораблебудування складає 70%.