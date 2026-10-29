ВМС "мінуснули" ще 2 російські літаки Су-34 за допомогою "Нептуна"

Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ ракетами "Нептун" уразили військовий аеродром "Маринівка" у Росії. У результаті удару ворог втратив два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це 29 жовтня повідомили ВМС ЗСУ.

Які втрати росіян?

Літаки знищили на місці розміщення ворожої авіації на території 11 змішаного авіаційного полку 4 змішаної авіаційної дивізії 4 армії ВПС і ППО.

Військова база загарбників розташована поблизу населеного пункту Октябрьский у Волгоградській області. Удару по ній завдали береговим ракетним комплексом "Нептун".

Су-34 є однією з основних платформ російської тактичної авіації для застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях,

– зазначили військові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 29 жовтня на військовому аеродромі "Маринівка" спалахнула пожежа. Незадовго до займання у регіоні вводили режим загрози повітряного удару.

Це летовище російська армія також використовує для фронтових бомбардувальників Су-24М та розвідувальних бортів Су-24МР.