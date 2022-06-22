Внаслідок агресії Росії постраждала майже тисяча дітей, зокрема 324 загинули

Російська агресія безжалісно забрала життя вже 324 дітей в Україні. На жаль, ще майже 600 отримали поранення.

Про це свідчать актуальні дані Офісу генпрокурора. Загалом станом на ранок 22 червня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії постраждали понад 916 дітей в Україні.

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Серед них:

324 дитини загинуло,

понад 592 отримали поранення.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у:

Донецькій області – 307,

Харківській області – 175,

Київській області – 116,

Чернігівській області – 68,

Луганській області – 54,

Херсонській області – 52,

Миколаївській області – 48,

Запорізькій області – 30,

Сумській області – 17.

Нещодавні випадки завдання шкоди дітям

21 червня внаслідок обстрілу ворогом села Безруки Харківської області отримала смертельні поранення 8-річна дівчинка. Її мати також постраждала.

Того ж дня через обстріл поблизу ставка Золота рибка у місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області отримали поранення 5 дітей віком від 9 до 16 років.

Загалом збройні сили Росії пошкодили 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.

Джолі заговорила про дітей, постраждалих від війни

Відомій американській акторці Анджеліні Джолі, яка відвідала Україну, також болить за українських дітей.

Ця війна – це криза прав дитини. Діти несуть найбільші наслідки війни,

– потужно написала акторка.

"Спільні зусилля, спрямовані на подолання фізичних та емоційних травм, мають задовольняти потреби не лише дітей України, а й Афганістану, Ємену та багатьох інших часто забутих конфліктів, які фінансуються недостатньо для того, щоб покрити потреб дітей", – наголосила Анджеліна Джолі.

Вона додала, що місцеві організації роблять усе можливе, щоб надати малюкам їжу та освіту, необхідні для зростання. Однак зірка Голлівуду закликала світ до ще більшої гуманітарної допомоги, аби це покоління дітей мало ресурси для лікування.

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