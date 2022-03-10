Внаслідок артилерійських обстрілів загинули троє бійців з Житомирщини

10 березня 2022 , 14:06
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Джерело:

30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Російські окупанти атакують Житомирську область. Російська артилерія обстрілює території.

Про це повідомила 10 березня 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Зазначили, що 8 березня в результаті артилерійського обстрілу позицій на Світлодарській дузі загинув стрілець-снайпер Віктор Голумбйовський.

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Військовому було 39 років. У Голумбйовського залишилася дружина та донечка.

Інші втрати

Також від рук російських вбивць загинули 9 березня водій механізованого взводу молодший сержант Валентин Яценко та номер обслуги молодший сержант Олег Заруцький.

Молодшому сержанту Яценку було 50 років, вдома залишилась дружина та 3 донечки. Молодшому сержанту Заруцькому 23 лютого виповнилось 40 років. У військового залишилися дружина, донечка та 2 сини,
– написали у механізованій бригаді.


Окупанти вбили Валентина Яценка / Фото 30 окремої механізованої бригади


Від рук росіян загинув Олег Заруцький / Фото 30 окремої механізованої бригади

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Автор: Марія Масюк