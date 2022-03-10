Внаслідок артилерійських обстрілів загинули троє бійців з Житомирщини

Російські окупанти атакують Житомирську область. Російська артилерія обстрілює території.

Про це повідомила 10 березня 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Зазначили, що 8 березня в результаті артилерійського обстрілу позицій на Світлодарській дузі загинув стрілець-снайпер Віктор Голумбйовський.

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Військовому було 39 років. У Голумбйовського залишилася дружина та донечка.

Інші втрати

Також від рук російських вбивць загинули 9 березня водій механізованого взводу молодший сержант Валентин Яценко та номер обслуги молодший сержант Олег Заруцький.

Молодшому сержанту Яценку було 50 років, вдома залишилась дружина та 3 донечки. Молодшому сержанту Заруцькому 23 лютого виповнилось 40 років. У військового залишилися дружина, донечка та 2 сини,

– написали у механізованій бригаді.



Окупанти вбили Валентина Яценка / Фото 30 окремої механізованої бригади



Від рук росіян загинув Олег Заруцький / Фото 30 окремої механізованої бригади

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