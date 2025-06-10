Внаслідок атаки на Київ зруйноване колишнє посольство однієї з європейських країн, – ЗМІ
- У Києві внаслідок нічної атаки Росії 10 червня зруйноване колишнє посольство однієї з країн ЄС.
- Спалахнула пожежа. Попередньо, минулося без постраждалих.
Росія масовано атакувала Київ уночі 10 червня. Внаслідок обстрілу столиці зруйноване колишнє посольство однієї з країн ЄС.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.
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Атака на Київ 10 червня: зруйноване колишнє посольство
У Києві під час нічної атаки БпЛА було зруйноване колишнє посольство однієї з Європейських країн. У приміщенні спалахнула пожежа.
Займання намагалися ліквідувати кілька годин. За даними журналістів, попередньо, постраждалих немає. Останні кілька років будівлю не використовували як посольство.
У момент ворожого удару в будівлі перебувала собака, кішка й папуга. Усі вижили.
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У Києві внаслідок атаки Росії зруйнована будівля колишнього посольства / Фото Сергія Окунєва /NV
Важливо! Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Києві постраждали 4 людей. Усіх госпіталізували.