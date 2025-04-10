У Миколаєві багато руйнувань внаслідок атаки "Шахедами": постраждали 10 людей

У ніч на 10 квітня Росія атакувала Миколаїв ударними дронами. Внаслідок цього пошкоджені будинки, спалахнула пожежа, є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

До теми У Миколаєві пролунали вибухи: місто було під атакою ударних БпЛА, виникли пожежі

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