Внаслідок атаки на житловий будинок у Києві є постраждалий

Росія 2 листопада вкотре атакувала Київ "Шахедами". Внаслідок влучання уламків БпЛА сталася пожежа в житловому будинку в Святошинському районі.

Відомо, що є постраждалий. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення мера столиці.

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Що відомо про постраждалих внаслідок атаки

Внаслідок атаки ударних БпЛА на Київ було зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі. У КМВА зранку 2 листопада повідомляли, що там сталося загорання в 16-поверховому житловому будинку, на верхніх поверхах.

Крім цього зазначили, що попередньо можливе часткове руйнування найвищих поверхів. Там проводиться гасіння пожежі на площі 15 квадратних метрів. Також проводиться евакуація мешканців.

Станом на 7 ранку відомо про одного постраждалого у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. Медичні працівники надали чоловікові медики допомогу на місці.