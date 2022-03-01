Внаслідок авіаудару по Харкову загинуло 8 осіб: окупанти зруйнували житловий будинок

У Харкові окупанти продовжують обстрілювати житлові будинки. Внаслідок авіаудару 1 березня між будинками загинули 8 ні в чому не винних людей.

Окрім цього, за даними ДСНС станом на 16 годину, ще 6 осіб постраждали. Рятувальникам вдалося врятувати 38 осіб, двоє з яких були під завалами.

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Може бути більше потерпілих

Снаряди російських окупаційних військ влучили у 5-поверховий житловий будинок. Мирні жителі загинули між 2 та 3 під'їздом цього дому.



Будинок, у який влучили снаряди окупантів / Фото ДСНС

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. Тому оприлюднені дані ще не остаточні. Важливо, що російська орда вже 2 день продовжує розстрілювати житлові квартали Харкова. Проте пропагандисти ворогів і далі називають це "визволенням" народу.



Наслідки обстрілу будинків Харкова 1 березня / Фото ДСНС



Рятувальники продовжують розбирати завали / Фото ДСНС

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Читайте повний текст із телеграму ДСНС України:

Харківська область

Станом на 16:00 внаслідок авіаудару між 2 та 3 під'їздом п'ятиповерхового житлового будинку (всього 6 під'їздів) в м. Харків загинуло 8 осіб та 6 осіб постраждало, 38 осіб врятовано (з них 2 особи деблоковано з під завалу). Роботи тривають.