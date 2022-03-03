Внаслідок авіаудару по Чернігову кількість загиблих зросла до 28 осіб

Пообіді 3 березня російські загарбники цинічно завдали авіаудару по Чернігову та зокрема влучили у житловий будинок. Через атаку загинули 28 людей.

Крім житлових будинків, окупанти обстріляли й школи міста. зараз уточнюють інформацію щодо кількості травмованих.

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Рятувальники знайшли під завалами тіла 28 мирних мешканців. Роботи на місці трагедії тривають.

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Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родичам та близьким тих, хто загинув від рук російських загарбників. Ворог неодмінно заплатить за свої злочини!

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