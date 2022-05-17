Внаслідок авіаудару по селищу Десна на Чернігівщині загинули 8 людей, ще 12 травмовані

Росіяни обстріляли селище Десна Чернігівської області зранку 17 травня. Загинули 8 людей.

Також, окрім загиблих, ще 12 людей отримали поранення. Таку інформацію надали в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

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На селище летіло 4 ракети

Інформацію чернігівські рятувальники повідомили станом на 12:00 годину.

Російські окупанти випустили ракети близько 5:00 години ранку. Чотири з них летіли з авіації ворога по селищу Десна. На жаль, дві ракети влучили в будівлі.

Ракетний обстріл Львівщини

У ніч на 17 травня з ракет морського базування Росія також обстріляла Львівщину. Було дві повітряні тривоги. Протиповітряна оборона спрацювала добре, збили три ракети, ще одна влучила у військовий об'єкт.

У Львівській ОВА розповіли, що через ворожу атаку пошкоджена залізнична інфраструктура. Жертв та постраждали, за попередніми даними, немає. Ціллю такої атаки був Яворівський район. Ударна хвиля завдала руйнувань.

Дві атаки ворога були масованими.

Росіяни обстрілюють прикордоння на Півночі

Окрім Чернігівщини, страждає також і Сумська область, звідки російські окупанти відійшли через дії Збройних Сил України. Тільки протягом 17 травня зафіксували вже понад 70 вибухів. Обстріли росіяни ведуть зі своєї території.

Також 17 травня війська агресора завдали відразу 5 ракетних ударів по місту Охтирка. Близько 8:45 зафіксували 5 обстрілів з боку Росії в районі Есмані. З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачі з боку території Росії. Близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.

Крім того, 16 травня кордон України намагалась перетнути ворожа диверсійно-розвідувальна група. Наші прикордонники дали бій і не пустили ворога. На жаль, один наш Герой загинув. Сьогодні прикордонників також обстріляли.

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