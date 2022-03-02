Внаслідок обстрілів у чернігівській райлікарні померла одна людина, п'ятеро отримали травми

У районі чернігівського політеху окупанти влучили у райвідділ поліції та адмінбудівлю районної лікарні. Вже відома інформація про загиблих та поранених.

За даними Чернігівської ОДА, через обстріли померла одна людина, п'ятеро отримали травми. Дані про потерпілих все ще уточнюється.

В результаті обстрілів жахливих пошкоджень зазнали десятки житлових будинків. У них вибиті вікна, двері, зірвані дахи, а також пошкоджені стіни. Зруйновані й адміністративні будівлі, зокрема відділ поліції.



Важливо: У Чернігові ракета потрапила в райвідділ поліції

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!