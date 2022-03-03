Внаслідок обстрілів на Одещині загинула одна людина
3 березня 2022 , 20:53Читать новость на русском
Джерело:телеграм ДСНС України
Внаслідок обстрілів на Одещині 3 березня загинула одна людина. Також відомо про одного постраждалого.
Окупанти двічі обстріляли село Біленьке Білгород-Дністровського району на Одещині. У населеному пункті залишалася небезпека повторних ударів.
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Саме тому ухвалили рішення евакуювати місцевих жителів: близько 330 людей. Щоб здійснити евакуацію, залучили 5 автобусів від територіальної громади.
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