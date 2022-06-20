Внаслідок обстрілів в Одесі постраждали об'єкти інфраструктури: у міськраді розповіли деталі

Одеська міська рада розповіла про наслідки обстрілу ворожими ракетами. Без вікон залишилось 5 будівель.

Відповідну інформацію міська влада розповіла ввечері 20 червня. Відомо, що ворог запустив по Півдню 14 ракет.

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Внаслідок ракетного обстрілу у декількох спорудах Одеси вибило вікна

Одеська міська рада повідомила, що внаслідок обстрілу ракетами постраждали:

вікна в 3 котельних та 1 адміністративній будівлі;

вікна в приміщеннях 2 комунальних підприємств – понад 30 шибок;

розбито один зупиночний комплекс.

Окупанти за 3 години випустили 14 ракет

Російські окупанти 20 червня по Півдні України завдали 14 ракетних ударів. Внаслідок атаки ворога виникла пожежа на логістичному продовольчому складі.

Попередньо відомо, що склад вигорів. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 300 квадратних метрів.

За попередньою інформацією глави Одеської ОВА Максима Марченка, внаслідок атаки ворога постраждали люди.

У Чорному морі зменшилося вороже корабельне угруповання

Оперативне командування "Південь" повідомило, що Росія зменшила своє корабельне угруповання в акваторії Чорного моря.

Ворог забрав з мора один ракетний корабель постійної присутності, проте залишив ще два.

Окрім цього, Москва тримає у Чорному морі три підводні човни та стільки ж великих десантних кораблів.

Загроза удару 28 крилатими ракетами залишається,

– наголосили в оперативному командуванні "Південь".

Коротко про атаки на Південь

20 червня Збройні Сили України вдарили по "вишках Бойка" у Чорному морі. Цю інформацію підтвердив заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко. За словами капітана, там серйозне пошкодження.

Проте так званий "глава" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що постраждали 12 осіб цивільного персоналу, проте не згадав про військовий контингент, який точно перебуває на кожній з цих "вишок".

Окрім того, російські окупанти вранці 20 червня намагались вдарити двома ракетами "Онікс" по Одещині. На щастя, українська протиповітряна оборона збила ракети.

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