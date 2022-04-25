Внаслідок обстрілу 5 залізничних вузлів загинув 1 залізничник, ще 4 поранені

Із самого ранку окупанти завдали потужного удару по Козятину, що на Вінниччині. На жаль, підступні дії ворога забрали життя 1 залізничника.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у своєму телеграм-каналі.

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За його даними, один залізничник загинув, що чотири – отримали поранення.

Так закінчується сьогоднішній день, коли російські війська обстріляли 5 наших станцій,

– констатував Камишін.

Раніше Камишін говорив, що до останнього сподівався, що один залізничник, якого вважали зниклим безвісти, залишився живим. Проте його знайшли під уламками однієї зі станцій. Він загинув.

Зауважимо, що росіяни не вперше обстрілюють Вінницьку область. Ще 6 квітня вони також влучили по об'єкту інфраструктури у Козятині. На щастя, тоді обійшлось без жертв.

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