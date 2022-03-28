Внаслідок обстрілу на Харківщині загинула ціла родина

Російські окупанти проводжують обстрілювати українські міста та села. Часто в них на меті просто зруйнувати цивільну інфраструктуру та будинки, де мешкає мирне населення.

Від таких обстрілів і гинуть мирні мешканці. Інколи – цілими родинами. Про такий випадок стало відомо 24 каналу.

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Жахіття трапилося на Харківщині. Тут в ніч на 28 березня вони завдали авіаудар по селищі Оскіл, що поблизу міста Ізюм.

Одна з ракет влучила прямо в один із житлових будинків, внаслідок чого загинула родина з чотирьох осіб. Поранення отримала 4-річна дитина.

В самому Ізюмі тривають бої за місто.

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