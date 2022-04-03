Внаслідок обстрілу Харкова поранені 23 людини, є діти у важкому стані

Сьогодні ввечері, 3 квітня, окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Таку інформацію у вечірньому зведенні за 3 квітня розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За словами голови Харківської ОДА, наразі у місті після обстрілів є 23 постраждалих, серед яких діти. Інформація про точну кількість ще встановлюється.

Олег Синєгубов звернувся до жителів Лозівської громади з проханням евакуації, оскільки існує велика загроза ракетних ударів по цій території.

До слова, у Харківській ОДА активно та безперервно працюють над забезпеченням гуманітарною допомогою жителів. Від Уряду Польщі Харківська область отримала понад 600 тонн продуктів харчування. За попередньою інформацією, там вже розпочали розподіл вантажів на громади області.

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