Внаслідок ворожого обстрілу Ірпеня загинула дитина та поранили жінку

Ірпінь зазнав атак ворога: місто обстріляли. На жаль, через окупантів загинула дитина та поранили жінку.

У прокуратурі вже почали розслідування з цього приводу. Місто Ірпінь наразі перебуває під контролем українських військових.

Увага З Ірпеня та прилеглих до міста територій евакуювали понад 1 000 жінок та дітей

"На жаль, ми втратили дитину. Вона потрапила під бомбардування", – зазначив директор Ірпінської КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрій Левківський.

Прокуратура розпочала розслідування щодо загибелі дитини

Через дії країни-агресора гинуть мирні мешканці, зокрема, діти. Тож Бучанська окружна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом загибелі дитини внаслідок обстрілу бойовиками міста Ірпінь.

Встановлено, що внаслідок бомбардування мирного населення у селі Забуччя несумісне із життям осколкове поранення отримала дитина,

– зазначили у прокуратурі.

Жінка, яку окупанти поранили в голову, перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Обстріли Ірпеня: що відомо

Російські загарбники 3 березня 2022 року продовжили артилерійські обстріли житлових кварталів населених пунктів Київської області.

Українські військові зранку 3 березня збили черговий ворожий літак – російський Су-30 над Ірпенем.

З міста та прилеглих територій евакуювали понад 1 000 жінок та дітей.

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