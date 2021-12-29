Внаслідок пожежі у лікарні у Косові постраждали медики: двоє – у критичному стані

У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух 28 грудня. Відомо про 4 жертв, ще 4 медиків були травмовані.

Двоє з медиків – у тяжкому стані та ще двоє – у стані середньої тяжкості. Постраждалих госпіталізували із опіками до лікарні.

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Двоє медиків перебувають у критичному стані

Як інформує ТСН, наразі госпіталізованими залишаються 3 медпрацівників. Щодо двох жінок медиків не можуть дати жодних прогнозів. Найбільш "важка"- 46-річна жінка. У неї – 90% опіків тіла, потерпіла – на штучній вентиляції легень.

58-річна жінка з 60% опіків – у важкому стані, проте, кажуть лікарів, вона – "стабільна". Наразі вирішують питання щодо транспортування потерпілої до Києва. Постраждав також чоловік, його життю загрози немає: у нього – 20% опіків.

Вибух стався у палаті реанімаційного відділення

За інформацією ДСНС, вибух стався о 21:22 28 грудня, на першому поверсі чотириповерхової будівлі районної лікарні.

У палаті виявили тіла двох загиблих пацієнтів. У Нацполіції кажуть, що кількість жертв – чотири, життя трьох з них забрала пожежа, ще один пацієнт помер від коронавірусу.

Рятувальникам вдалось врятувати ще кількох пацієнтів

Рятувальникам вдалось врятувати ще 3 пацієнтів з сусідньої палати. Ще до того, як на місце прибули працівники ДСНС, медперсонал самостійно вивів 12 хворих.

Вогонь знищив обладнання та речі, що були в палаті на площі 55 квадратних метрів. З полум'ям боролась 21 людина та 6 одиниць техніки.

Дивіться фото з місця пожежі у Косові / Фото ДСНС та Нацполіції:

Що відомо про смертельну пожежу в районній лікарні Косова: