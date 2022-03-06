Внаслідок ракетного обстрілу в Коростені загинула людина

Орки завдали ракетного удару по приватному сектору у місті Коростень. Внаслідок цього загинула одна людина ще двоє травмовані.

Рятувальники повідомили, що через обстріл зруйновано 10 приватних житлових будинків, зокрема в одному зайнялась пожежа. Для ліквідації наслідків обстрілу ДСНС залучили 11 рятувальників та 2 одиниць техніки.

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Вдалось врятувати 5 дітей з підвального приміщення.

Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Коростень загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Коротко про ракетний обстріл в Коростені

Російські окупанти кілька днів атакували Коростень на Житомирщині.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що рашисти зупинили свій наступ на Коростень.

Однак небезпека не вщухла, а саме місто вже зазнало значних руйнувань.

Руїни у Коростені / Фото "Коростень. Офіційний Інформаційний"

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