Внаслідок ракетного обстрілу по Жмеринці та Козятину загинули 5 осіб: 18 людей поранено

Російські вбивці 25 квітня обстріляли Вінниччину. Наразі відомо, що окупанти вбили 5 осіб, а 18 поранили, проте інформацію уточнюють.

Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі. Зазначили, що атака відбулась вранці.

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"Окупаційні війська здійснили ракетні обстріли об'єктів транспортної інфраструктури поблизу Жмеринки та Козятина на Вінниччині", – написали у прокуратурі.

Очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов розповів, що на місцях, які обстріляли росіяни, вже працюють рятувальники.

Борзов про атаку на Вінниччину: дивіться відео

Попередня атака

Росіяни обстріляли Вінницьку область 6 квітня. Вони також влучили по об'єкту інфраструктури у Козятині. На щастя, обійшлось без жертв.

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