Внаслідок ракетного удару по Львівщині поранені 5 людей

Ракетним ударом по Стрийському районі Львівщини ввечері 1 червня поранено 5 людей. Вони вже отримують допомогу медиків. Стало відомо, який їхній стан.

Раніше вже було відомо, що є постраждалі, проте їхня кількість уточнювалася. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Який стан постраждалих

Посадовець зазначив, що загрози життю поранених на Стрийщині людей немає. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Детальніше про все повідомлять вже зранку наступного дня.

Російські війська завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі. Проте голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив, що серед залізничників постраждалих немає.

Ступінь пошкодження інфраструктури виясняємо. Затримуються 3 пасажирські поїзди. Вони в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує,

– зазначив голова правління.

У мережі почала поширюватися інформація, що нібито вдарили по Бескидському тунелю. Камишін акцентував, що це не відповідає дійсності.

Як стало відомо про атаку

Про вибухи жителі Львівщини почали повідомляти приблизно через годину після оголошення повітряної тривоги – об 22:30. Про загрозу удару повідомили тоді на всій території України.

Згодом інформацію про вибухи офіційно підтвердила Львівська ОВА. Тоді було відомо лише про 2 людей, які зазнали поранень.

Також чулися вибухи на Київщині

Після звуків сирен жителі Київської області також почули звуки, які схожі на вибухи. У соцмережах одразу почали писати, що за 100 кілометрів від Києва збили ракету. Тому це могли бути звуки роботи систем ППО. Офіційного підтвердження цієї інформації станом на початок наступної доби не було.

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Якщо ви бачили влучання ракет або ж системи ППО, в жодному разі не публікуйте в інтернеті відео та фото цього. Таких матеріали протягом кількох годин можуть суттєво допомогти росіянам корегувати удар. Тому бажання зібрати лайки та перегляди може загрожувати життю людей. Це стосується як цивільних, так і рятувальників із нашими захисниками.