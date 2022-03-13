Внаслідок ракетної атаки в Іраку обійшлося без жертв
13 березня 2022 , 02:18
Джерело:Reuters
В Іракському Ербілі у ніч на 13 березня прогриміла низка вибухів. Місто зазнало ракетної атаки.
Ербіль – столиця Іракського Курдистану. Саман Барзанджі – місцевий міністр охорони здоров'я – повідомив, що жертв або постраждалих внаслідок вибухів – немає.
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Ракети впали поблизу консульства США. У повітря вже підняли літаки ВПС.
За даними ЗМІ, ракетна атака в Іраку може бути помстою за ліквідацію іранських офіцерів у Сирії.Зауважте! Упродовж останніх місяців Штати відкликають з Іраку свої сили. Наразі на території країни залишилося менше, аніж 2,5 тисячі військових зі США.