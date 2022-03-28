Внаслідок удару по нафтобазі на Волині ніхто не постраждав, – мер Луцька

Ввечері, 27 березня, російські ракети влучили у нафтобазу на Волині. Як зазначає мер міста Ігор Поліщук, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Як зазначив мер Луцька Ігор Поліщук, на місці досі працюють пожежники. Вони продовжують гасити пожежу, яка виникла внаслідок вибуху на нафтобазі.

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На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Але, підкреслив очільник міста, дуже важливо усім бути свідомими. Не можна ні в якому разі публікувати ані фото, ані відео, ані будь-якої іншої інформації з місць обстрілів. Це дозволить уникнути можливого корегування ворожого вогню на наступні рази.

Що стосується самої нафтобази, то зі слів мера Луцька, вона доволі серйозно постраждала. Пожежники протягом цілої ночі намагалися приборкати вогонь. Роблять вони це й досі.

Нагадаємо, що пізно ввечері 27 березня російські ракети влучили у нафтобазу на Волині. Про це повідомив глава Волинської ОВА Юрій Погуляйка.

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