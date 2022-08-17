Внаслідок удару по Салтівці знищений гуртожиток, кількість жертв встановлюють, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що росія вдарила ракетами по гуртожитку в харківській Салтівці. На жаль, є загиблі та поранені.

Відповідну інформацію повідомив Володимир Зеленський. росіяни атакували місто ввечері 17 серпня.

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росіяни знову вдарили по Салтівці

Президент України написав, що коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль за всю Україну та за Харків.

Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо,

– сказав Зеленський.

Додав, що це:

підлий і цинічний удар по цивільних;

він не має жодного виправдання;

демонструє безсилля агресора.

"Не пробачимо, помстимося", – пообіцяв Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Наслідки атаки по Салтівці: дивіться відео

Коротко про удар росіяни по Харкову

Орієнтовно о 21:34 17 серпня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти знову вдарили по багатостраждальній Салтівці в Харкові. Тоді мер пояснив, що попередньо ракети прилетіли біля багатоповерхівки.

Згодом орієнтовно о 21:45 Ігор Терехов повідомив, що на місці "прильоту" – пожежа в житловому будинку.

На жаль, вже о 22:16 мер Харкова написав про попередню кількість жертв по поранених. Тоді встановили 3 загиблих та 10 поранених. На місці працювали медики.

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