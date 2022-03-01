Внаслідок вечірніх обстрілів у Харкові зруйновані єдині в окрузі супермаркети

1 березня 2022 , 21:46
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Джерело:

Суспільне Харків

Окупанти обстріляли та зруйнували 2 супермаркети, які були єдиними в окрузі. Тепер люди не можуть швидко сходити по їжу та наражаються на додаткову небезпеку від обстрілів.

Вечірні обстріли у Харкові залишили мешканців району "Горизонт" без супермаркетів. Тепер містяни мають ходити до дальніх магазинів, щоб поповнити запаси їжі.

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Російські бойовики зруйнували супермаркети "АТБ" та "Велмарт", які були єдиними великими магазинами в окрузі. 

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Автор: Ярослава Прадід