Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині за добу загинули 4 людини, ще 17 – поранені
13 квітня 2022 , 09:25Читать новость на русском
Російські окупанти вночі продовжили обстрілювати Харківщину. Зокрема місто Барвінкове, що в Ізюмському районі.
Про це повідомили в Харківські ОВА, передає 24 канал.
До теми По суті, Харкова вже немає, – харків'янин про руйнівні наслідки війни в його місті
Загалом в області за добу внаслідок обстрілів 4 людини, на жаль, загинули, а ще 17 цивільних – поранені.
Також вчора, 12 квітня, внаслідок обстрілів почалась масштабна пожежа в одній з адміністративних будівель площею 600 квадратних метрів. Її ліквідовували до вечора.
Окупанти гатили по Харкову: яка ситуація після потужний обстрілів: відео