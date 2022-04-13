Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині за добу загинули 4 людини, ще 17 – поранені

Російські окупанти вночі продовжили обстрілювати Харківщину. Зокрема місто Барвінкове, що в Ізюмському районі.

Про це повідомили в Харківські ОВА, передає 24 канал.

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Загалом в області за добу внаслідок обстрілів 4 людини, на жаль, загинули, а ще 17 цивільних – поранені.

Також вчора, 12 квітня, внаслідок обстрілів почалась масштабна пожежа в одній з адміністративних будівель площею 600 квадратних метрів. Її ліквідовували до вечора.

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