Внаслідок ворожого авіанальоту у Барвінковому на Харківщині загинула жінка

Російські окупанти обстрілюють Харківщину з першого дня війни, а мешканців районів, які найбільше страждають та перебувають в небезпеці, просять евакуйовуватись.

Так, в ніч проти 22 квітня ворог завдав ударів по Барвінковому, що на Харківщині. Внаслідок ворожого авіанальоту загинула одна людина.

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За словами міського голови Олександра Бала, попередньо внаслідок обстрілу, який відбувся о першій ночі, загинула жінка.

Загиблій було близько 60 років. Обстрілювали місто й сьогодні вдень. Десятки, десятки будинків вже пошкоджені. Аналітику поки небезпечно проводити,

– додав мер.

Водночас, за його словами, централізованої евакуації у Барвінковому не проводять, там залишається близько тисячі місцевих, які вирішили не виїжджати.

В Офісі Генпрокурора уточнили, що обстріл відбувся близько 01:15, російські окупанти використали авіаційні пускові пристрої озброєння. Внаслідок удару пошкоджено та зруйновано понад десяти житлових будинків.

Додамо, речник Міноборони Олександр Мотузяник сьогодні повідомив, що у районах Ізюма і Барвінкового підрозділи російських військ проводять наступальні дії з метою взяття під контроль залізничного сполучення.

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