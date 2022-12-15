Внаслідок заворушень між Марокко та Францією після матчу ЧС-2022 загинув підліток, – ЗМІ
15 грудня 2022, 08:08Читать новость на русском
Джерело:le Figaro
Внаслідок заворушень після півфінального матчу Чемпіонату світу з футболу між Марокко та Францією загинув підліток. Відомо, що хлопцю було 14 років і він був одним із протестувальників.
Зазначають, що трагедія сталася у місті Монпельє. 14-річний хлопець разом з іншими протестувальниками намагався зірвати прапор Франції з автомобіля.
Увага Пристрасті вирують у Франції й Бельгії після поразки Марокко на ЧС-2022: фото й відео заворушень
Водій машини спробував розвернутися і врізався у нього. На жаль, потерпілий помер у лікарні.
Головне про заворушення, що охопили Францію
- Після того, як стало відомо, що збірна Франції перемогла Марокко і тепер виходить у фінал ЧС-2022, марокканські вболівальники влаштували заворушення. Вони буквально почали громити французькі міста.
- Найбільш відчутними заворушення були у місті Монпельє (південь Франції).
- Правоохоронці готувались до ймовірних протестів заздалегідь. Загалом близько 10 тисяч силовиків було залучено на вулицях Парижу та інших міст країни, щоб стримати натовпи незадоволених фанів.
- Для розгону заворушень вони використовували сльозогінний газ.
- В результаті у Парижі місцева поліція здійснила 101 арешт.
Масові сутички у Монпельє: відео