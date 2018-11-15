Внаслідок спроби підпалу Андріївської церкви постраждав священик

Вранці 15 листопада двоє невідомих намагались підпалити будівлю Андріївської церкви. Внаслідок нападу постраждав священнослужитель УПЦ КП.

Приблизно о 7:20 четверга зловмисники кинули у церкву пляшки із запалювальною сумішшю.

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Речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря повідомив, що "коктейлі" кидали у двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви.

Будівля церкви пошкоджень не зазнала, проте постраждав комендант приміщення – священик Київського Патріархату. Нападники застосували проти нього силу і газовий балончик.

Бачимо, що посіпаки Москви намагаються "прозорими натяками" лякати представників Вселенського Патріарха, якому Андріївська церква передається під представництво,

– написав Євстратій Зоря.

16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові.



За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. 18 жовтня депутати Верховної Ради України проголосували за відповідне рішення.

Що відомо про Андріївську церкву у Києві?Це православна церква, названа на честь Святого Андрія, розташована на Андріївській горі у Києві. Храм збудований у стилі українського бароко за проектом видатного архітектора італійського походження Бартеломео Растреллі. Є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення у Києві.



Входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церква запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натепер Церква вже тривалий час перебуває на реставрації, яку планують завершити до 2020 року.