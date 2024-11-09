Вночі у Харкові прилетіло в одну з найзавантаженіших міських трас

Вночі 9 листопада російські військові вкотре атакували Харків. Агресор влучив в одну з найзавантаженіших міських трас.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова в телеграмі.

Прилетіло в одну з найзавантаженіших міських трас. Пошкоджено дорожнє покриття, контактні лінії тролейбусу, та мережа вуличного освітлення.

Зруйнована одна непрацююча автозаправна станція, та трохи пошкоджена інша. В прилеглому готелі вибито кілька вікон. Незначні пошкодження отримав розташований на перехресті будівельний гіпермаркет.