Вночі на Хмельниччині лунали вибухи: оборонці неба збили 8 "Шахедів"

Вночі 18 жовтня Росія атакувала "Шахедами" Хмельницьку область. По ударних дронах агресора працювала ППО.

Скільки "Шахедів" збили захисники неба, і які наслідки російської атаки на Хмельниччину, розповів голова ОВА Сергій Тюрін у телеграмі.

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Сьогодні вночі, під час сигналу "повітряна тривога", наші сили ППО знищили та знешкодили 8 БпЛА типу "Shahed".

Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.