Вночі на Хмельниччині лунали вибухи: оборонці неба збили 8 "Шахедів"
18 жовтня 2024, 08:26Читать новость на русском
Джерело:Сергій Тюрін
Вночі 18 жовтня Росія атакувала "Шахедами" Хмельницьку область. По ударних дронах агресора працювала ППО.
Скільки "Шахедів" збили захисники неба, і які наслідки російської атаки на Хмельниччину, розповів голова ОВА Сергій Тюрін у телеграмі.
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Сьогодні вночі, під час сигналу "повітряна тривога", наші сили ППО знищили та знешкодили 8 БпЛА типу "Shahed".
Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.