Вночі Чонгарський міст знову потрапив під удар: рух авто зупинено

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що в ніч 9 червня міст через Чонгар, який сполучає регіон з Кримом, було повторно уражено.

Про це Сальдо написав у своїх соцмережах.

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Що кажуть по повторну атаку на міст?

Володимир Сальдо заявив, що міст в районі населеного пункту Чонгар було пошкоджено після нічної атаки нібито українських БпЛА.

За його словами, зараз рух по мосту знову перекрито, а на місці працюють відповідні служби.

Водіям натомість радять користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп.

Окрім цього, Сальдо відзвітував про 20 "збитих" безпілотників – колаборант визнав, що значну частину дронів збивали вже мостом.

Де розташований Чонгарський міст: дивіться на карті

Нагадаємо, в ніч на 7 червня Сили оборони України також завдали удару по маршруту постачання російських військ між Кримом і окупованою Херсонщиною. Операцію провели у взаємодії з центром мультидоменних операцій "Фаланга" 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла.

За даними окупаційної влади, внаслідок удару було пошкоджено дорожнє покриття Чонгарського мосту. Окрім перекриття руху, окупанти також були змушені оновити логістичні схеми постачання своїх підрозділів.

Відомо, що для ударів по мосту військові використали безпілотники "Бегемот" та Fire Point.

Як наголошують бійці, метою операції було саме ураження логістики противника та поступове її виснаження. Такі удари мають системний характер і спрямовані на ускладнення забезпечення російських військ на південному фронті.