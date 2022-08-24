Вночі Повітряні сили збили ще один ворожий Ка-52

На початку доби 24 серпня росіяни вже зазнали втрат. Повітряні сили ЗСУ збили їхній вертоліт Ка-52.

Наші військові збили ворожий гелікоптер близько 1 ночі. Про це розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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ЗСУ збили Ка-52

Наші Повітряні сили відзначили День Незалежності збитим вертольотом Ка-52 близько 1 ночі. Сьогодні маємо ще один збитий вертоліт окупантів, з чим я всіх і вітаю,

– заявив Ігнат.

Речник командування Повітряних Сил додав, що небезпека ракетних ударів з боку окупантів існує. Тому закликав людей дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати тривогу. А Повітряні сили надалі захищатимуть наше небо.

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Підрозділи зенітних ракетних військ 23 серпня збили 5 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52. За добу Повітряні сили завдали до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ.

22 серпня Повітряні сили збили три ворожі безпілотники. Також ударна авіація вгатила по пунктах постачання пально-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та ворожої техніки, позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.

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