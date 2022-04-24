Вночі ППО збили російські ракети, які летіли в напрямку житлових кварталів Одеси

У Великодню ніч з 23 на 24 квітня підрозділи Протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети, які росіяни спрямували на житлові квартали міста Одеса. Жодних обстрілів більше не було і сьогодні в Одеській області спокійно.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Марченко у своєму відеозверненні у телеграм-каналі. Він розповів про стан в області на сьогодні та привітав одеситів з Великоднем.

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За словами Марченка, вчора вночі противник ще раз намагався нанести ракетний удар по житлових кварталах Одеси. Проте українські підрозділи Протиповітряної оборони збили дві російські ракети. Зазначимо, що більше намагань ворога обстріляти Одещину не було.

Очільник Одеської ОДА розповів, що є успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку. Ворог має значні втрати в особовому складі та техніці.

Також Максим Марченко привітав всіх мешканців Одеської області зі святом Христового Воскресіння.

Хочу привітати мешканців Одещини з Великоднем. У житті кожної віручої людини Великдень – свято особливе та шановане. А у час боротьби українців за своє життя та незалежну Україну цей день для нас особливо важливий. Тому що Воскресіння Христове є перемогою добра над злом і життя над смертю,

– сказав Марченко.

Нагадаємо, що сьогодні вдень речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив на тому, що ймовірність нанесення ракетних ударів по місту та регіону залишається високою.

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