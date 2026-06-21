Вночі Росія атакувала Рівненщину: є знеструмлення

У ніч на 21 червня ворог атакував Рівненщину. Атака не минулася без наслідків.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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Що відомо про атаку на Рівненщину?

Під час атаки дронів постраждала північ Рівненської області.

У Сарненському районі є знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання,

– написав голова ОВА.

На щастя, люди не постраждали.

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Нагадаємо, що цієї ночі вибух пролунав також на Хмельниччині. Туди летів російський "Кинджал". Наразі немає жодної інформації про наслідки.

А на світанку росіяни вдарили по 12-поверхівці у Харкові. Про постраждалих не повідомляється.

Під атакою була й Полтавщина. На жаль, там загинули 2 людини, постраждали ще 14, серед них – 6 дітей. Влучання зафіксували на території двох підприємств, також пошкоджено будівлі, автомобілі та житлові будинки.