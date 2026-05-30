Вночі Росія запускала по Україні ракети Х-101 і майже 300 БпЛА: як відпрацювала ППО

Росія уночі 30 травня комбіновано атакувала Україну за допомогою ударних безпілотників та ракетного озброєння. Більшість повітряних цілей вдалося збити, проте, на жаль, влучань уникнути не вдалося.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як ППО відбила нічну атаку?

За даними військових, російські військові вночі завдали комбінованого удару, застосувавши для цього балістичну ракету "Іскандер-М", 6 крилатих ракет Х-101, а також щонайменше 290 ударних та імітаційних безпілотників.

Серед них, зокрема, були дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія". Цілі запускали з території Брянська, Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.

Згідно з оприлюдненою інформацією, повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 284 цілі – 5 ракет Х-101 та 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни,

– ідеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про влучання щонайменше 9 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також про падіння уламків на ще 10 місцях. Водночас дві ворожі ракети, крилата і балістична, не досягли своїх цілей.



Результати роботи української ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Які області опинилися під ударом?

Росіяни, застосовуючи ракети, атакували Запорізьку область, в обласному центрі чули вибухи. За даними обласної військової адміністрації, під ударом опинилася промислова зона міста. На жаль, відомо про одного загиблого.

Пізніше загроза російського обстрілу дісталася західних областей. Спершу оголосили повітряну тривогу у Рівненській області, згодом повідомили про вибухи, які чули в місті. Інформації про потенційні наслідки наразі немає.