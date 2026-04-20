20 квітня, 10:54
Оновлено - 10:58, 20 квітня
Вночі росіяни намагалися вбити радника міністра оборони Сергія "Флеша"
20 квітня уночі на Сергія Бескрестнова було скоєно замах. Наразі радник міністра оборони перебуває у лікарні.
Подію прокоментував сам Сергій "Флеш" Бескрестнов у пості в Facebook.
Що відомо про замах на "Флеша"?
За словами чиновника, росіяни вночі намагалися його вбити. Керований реактивний "Шахед" врізався у стіну його будинку.
Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне – я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить,
– наголосив "Флеш".