Головні новини Вночі росіяни намагалися вбити радника міністра оборони Сергія "Флеша"
20 квітня, 10:54
Оновлено - 10:58, 20 квітня

Вночі росіяни намагалися вбити радника міністра оборони Сергія "Флеша"

Анастасія Колеснікова

20 квітня уночі на Сергія Бескрестнова було скоєно замах. Наразі радник міністра оборони перебуває у лікарні.

Подію прокоментував сам Сергій "Флеш" Бескрестнов у пості в Facebook.

Що відомо про замах на "Флеша"?

За словами чиновника, росіяни вночі намагалися його вбити. Керований реактивний "Шахед" врізався у стіну його будинку. 

Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне – я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить,
 – наголосив "Флеш".

 