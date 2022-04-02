Вночі українські ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ракети та 1 безпілотник

Уночі проти 2 квітня російські окупанти випустили ракети на Дніпропетровську область. Українська ППО змогла збити 4 ворожі ракети і ще 1 безпілотник.

Ворожі ракети і безпілотник перетворилися на брухт. Про успіхи української Протиповітряної оборони розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Валентин Резніченко подякував українським захисникам, яким вдалося збити ворожі ракети.

Вночі наші ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та 1 безпілотник. Дякуюємо нашим військовим,

– заявив Резніченко.

Нагадаємо, уночі російські окупанти обстріляли Кривий Ріг та влучили в автозаправку. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. У Дніпрі ворожа ракета влучила в інфтраструктурний об'єкт, через що той фактично зруйнований. Через це постраждали 2 людей.

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