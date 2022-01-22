Вночі на Волині у снігу застрягли швидка та автобус: кадри порятунку
Джерело:Суспільне
Карета екстреної медичної допомоги та пасажирський автобус застрягли у снігових заметах на Волині. Це сталося у ніч проти 22 січня.
На щастя, внаслідок цих інцидентів ніхто не постраждав. Про це повідомив Володимир Нестеров, речник обласного управління ДСНС.
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Застрягла "швидка" з пацієнткою
Біля села Красилів застрягла карета швидкої допомоги, це сталося близько 3:00. У машині перевозили госпіталізовану жінку. На місце інциденту прибули рятувальники, вони витягнули "швидку" за допомогою пожежної автоцистерни. Після цього медики відправилися до лікарні.
Як витягували автомобіль швидкої: дивіться відео
Схожий випадок з автобусом
Інший інцидент трапився вже зранку – неподалік села Окорськ, що у Володимир-Волинському районі. Там у сніговий замет потрапив пасажирський автобус. Всередині, окрім водія, перебувало 2 людей. Рятувальники відбуксирували автобус й він знову вирушив у дорогу.
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