Вночі на Волині у снігу застрягли швидка та автобус: кадри порятунку

22 січня 2022 , 18:47
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Джерело:

Суспільне

Карета екстреної медичної допомоги та пасажирський автобус застрягли у снігових заметах на Волині. Це сталося у ніч проти 22 січня.

На щастя, внаслідок цих інцидентів ніхто не постраждав. Про це повідомив Володимир Нестеров, речник обласного управління ДСНС.

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Застрягла "швидка" з пацієнткою

Біля села Красилів застрягла карета швидкої допомоги, це сталося близько 3:00. У машині перевозили госпіталізовану жінку. На місце інциденту прибули рятувальники, вони витягнули "швидку" за допомогою пожежної автоцистерни. Після цього медики відправилися до лікарні.

Як витягували автомобіль швидкої: дивіться відео

Схожий випадок з автобусом

Інший інцидент трапився вже зранку  – неподалік села Окорськ, що у Володимир-Волинському районі. Там у сніговий замет потрапив пасажирський автобус. Всередині, окрім водія, перебувало 2 людей. Рятувальники відбуксирували автобус й він знову вирушив у дорогу.

Потужний снігопад у Києві

  • 22 січня українську столицю накрив потужний снігопад. Через це значно погіршилась видимість, що спровокувало величезні затори. 
  • Така ситуація у всіх районах Києва. Водіїв закликали бути обережними, адже дороги вкрила ожеледиця. Через негоду трапилася низка ДТП. 
Автор: Ірина Буртик