Вночі ворог запустив 33 "Шахеди": скільки вдалося збити

У ніч проти 7 вересня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Відомо, що ними били по Сумській і Одеській області. Дізнайтеся, скільки "Шахедів" вдалося збити.

Зранку у Повітряних силах ЗСУ відзвітували про роботу ППО. За їхніми даними, вдалося знищити 25 дронів-камікадзе з 33 запущених росіянами.

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Звідки запускали "Шахеди"

Передовсім слід зазначити, що росіяни били дронами-камікадзе як по Одещині, так і по Сумщині. Ворог випустив відразу кілька ударних груп "Шахедів" з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також Мис Чауда, що на тимчасово окупованому Криму).

Повітряні сили пишуть, що зафіксували пуски 33 "Шахедів". Здебільшого вони летіли на південні райони Одеської області.

За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 "Shahed-136/131",

– кажуть у Повітряних силах.