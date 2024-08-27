Вночі ворог завдав удару ракетами та "Шахедами" по Києву: ППО знищила всі цілі

Російські війська завдали чергового комбінованого удару по Києву із застосуванням ударних БпЛА, балістичних, крилатих і аеробалістичних ракет. Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.

Про це станом на ранок повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Він зазначив, що повітряну тривогу з початку доби в столиці оголошували 4 рази, вона тривала сумарно понад 5 годин.

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Спочатку тривога була пов'язана з атакою ворожих дронів, попередньо типу "Шахед". Безпілотники заходили в місто хвилями та з різних напрямків,

– ідеться у повідомленні.

Окрім "Шахедів" ворог випустив ракети

Близько 3 ночі ворог підняв у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети "Кинджал" через Київщину в напрямку західних областей України. Приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 5-ї ранку.

Усі цілі знищено

"Повітряний удар, як і вчора, знов закінчився хвилями атак баражувальних боєприпасів", – зазначив Попко.

Загалом сили та засоби протиповітряної оборони, за даними КМВА, знищили біля Києва близько півтора десятка ударних дронів і кілька ракет.

"Все, що летіло на столицю України – знищено", – наголосили в адміністрації.

Наслідки атаки на Київ

У КМВА повідомили, що наразі, станом на 9:00, за даними оперативного зведення в лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків.

Зазначають, що уламки спричинили займання лісової підстилки. При цьому деякі вже ліквідовані, решта – локалізовані. Наразі також не було інформації щодо потерпілих. В столиці не зафіксовано руйнувань.

"Наші воїни протиповітряної оборони – справжні титани! Після наймасованішого ракетного-дронового удару за історію не лише України, а й мабуть, всієї Європи – ніхто не втратив пильність і не дозволив втомі вплинути на концентрацію! Наше ППО – найкраща!", – додав Попко.