Вночі у Києві горіла лікарня: фото

В ніч на 14 серпня у столичній лікарні на вулиці Григорія Сковороди трапилася пожежа. Вогнеборцям вдалося приборкати полум’я менш, ніж за годину.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у м. Києві. Пожежа спалахнула на 4-му поверсі в приміщенні аудиторії. Її площа на момент приїзду рятувальників становила 15 квадратних метрів. Читайте також: Масштабна пожежа у Дніпрі: двоє людей загинули Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів, вдалося запобігти розповсюдження полум’я на поруч розташовані корпуси лікарні. Загиблих та травмованих унаслідок пожежі не має. Причину загоряння наразі з’ясовують.