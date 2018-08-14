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Вночі у Києві горіла лікарня: фото

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В ніч на 14 серпня у столичній лікарні на вулиці Григорія Сковороди трапилася пожежа. Вогнеборцям вдалося приборкати полум’я менш, ніж за годину.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у м. Києві.

Пожежа спалахнула на 4-му поверсі в приміщенні аудиторії. Її площа на момент приїзду рятувальників становила 15 квадратних метрів.

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Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів, вдалося запобігти розповсюдження полум’я на поруч розташовані корпуси лікарні.

Загиблих та травмованих унаслідок пожежі не має. Причину загоряння наразі з’ясовують.

 

Теги: Новини України Фотоновини Пожежа Новини Києва ДСНС
Джерело: 24 канал
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