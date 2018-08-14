Вночі у Києві горіла лікарня: фото
В ніч на 14 серпня у столичній лікарні на вулиці Григорія Сковороди трапилася пожежа. Вогнеборцям вдалося приборкати полум’я менш, ніж за годину.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у м. Києві.
Пожежа спалахнула на 4-му поверсі в приміщенні аудиторії. Її площа на момент приїзду рятувальників становила 15 квадратних метрів.
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Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів, вдалося запобігти розповсюдження полум’я на поруч розташовані корпуси лікарні.
Загиблих та травмованих унаслідок пожежі не має. Причину загоряння наразі з’ясовують.
Джерело: 24 канал
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