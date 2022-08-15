Почалися ще за "регіоналів", – Лисянський пояснив причини чвар між луганськими та донецькими

Внутрішні чвари між бойовиками на Сході України, зараз у тимчасово окупованих невизнаних квазіреспубліках на Донеччині та Луганщині, розпочалися ще задовго до захоплення територій.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Павло Лисянський – правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки. Він розкрив деталі про відносини у самопроголошених республіках та їхніх ватажків.

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Коли почались конфлікти

За його словами, "війна" луганських та донецьких еліт була завжди.

Вона почалася ще за часів "Партії регіонів". Той же Олександр Єфремов (після втечі Януковича опинився за ґратами за державну зраду та сепаратизм – 24 канал), який був головою фракції у Луганській області – на той час дуже висока посада. Хоча її могли віддати комусь із Донецька,

– розповів правозахисник.

І загалом, на рівні кримінальних, політичних еліт завжди були чвари між луганськими і донецькими. Для них ніколи не було єдиної території – Донбасу.

"Ще за радянських часів усі партійні номенклатури між собою конфліктували", – додав Лисянський.

Лисянський про плани росіян та чвари на Луганщині та Донеччині: дивіться відео

Яка зараз ситуація у квазіреспубліках: Донецьк поглине Луганськ

Станом на сьогодні, фактично, вже завершена синхронізація "єдиного законодавства". По факту, фейкове законодавство самопроголошеної республіки на Луганщині переписали під донецьке.

"Вони вже давно хотіли це об'єднати. Однак їхні куратори – різні групи кремля. І розподіл бюджету цьому завадив", – зазначив Лисянський.

Зараз же, за його інформацією, вони знову планують спробувати це зробити. Однак це не буде справедливо. Фактично, Луганськ буде поглинутий Донецьком, наголосив фахівець. Тому виникає багато питань щодо єдності щодо сепаратистських настроїв у квазіутвореннях.